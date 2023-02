Ekspert hindab: Jüri Ratas ei pääsenud ainsana tööintervjuu esimesest voorust edasi

Tööintervjuud peaministrikandidaatidega on väga tervitatav nähtus Eesti valimisdebattide maastikul, pannes fookusesse erakonna esimehed, mitte nende parteid. See on hea viis näha, millised suhtlejad esipoliitikud on, sest iga tööintervjuu põhiline eesmärk on ju lisaks kandideerimiskriteeriumite täitmisele mõista ka inimest ennast, kuidas ta mõtleb ja kuidas ta suhtleb.