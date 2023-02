Karmen Joller ja Pärtel-Peeter Pere: haiget inimest ei ravi soolapuhumine ja haiget linna ei paranda võlusõna „rohepealinn“

Tuleb aga öelda, et vaid väga harvadel juhtudel on kehakaalu tõusu põhjuseks kilpnäärme funktsioonihäire. Kehakaal tõuseb ikkagi siis, kui inimene sööb rohkem, kui ära kulutab. Oluline on kõigepealt muuta oma toitumis- ja liikumisharjumusi - seda isegi siis, kui kehakaalu tõusu põhjuseks on tõepoolest haigus. Ka arsti või õe poole võib pöörduda, elustiili parandada soovivate patsientide visiidid on perearstikeskustes alati oodatud.