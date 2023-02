Viimaks lubas pöördumise välja kuulutanud Putini pressiesindaja Dmitri Peskov, et seal tuleb „tõsine analüüs rahvusvahelisest olukorrast“. Paljud vaatlejad – ning üldsegi mitte Putini toetajad – kleepusid teleekraanide külge, oodates mingit sensatsiooni. Kuid neid ootas pettumus. Putin ei kuulutanud midagi uut peale selle, et kordas ajaloolisi müüte „igavesest läänelikust kolonialismist“, minnes hoolikalt mööda reaalsest ning elulisest küsimusest selle kohta, et kas pole Venemaa praegune sõda Ukraina vastu just kõige ehedam koloniaalsõda.