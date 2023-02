Dokumendid kinnitavad: Prigožini käsilased sekkusid Eesti valimistesse

Dokumente jagasid meiega Die Welt, Politico ja teised nende algsesse uurimusse kaasatud väljaanded. Need näitavad, et mõjuagendid sekkusid Eesti valimistesse ning korraldasid Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) huvides infooperatsioone. Kas partei sellest teadlik oli, nendest ei nähtu. Küll aga kirjutatakse neis läbivalt „euroskeptilisest EKRE-st“, kelle tegevust „me toetame“ ja kelle vastaste kohta tuleb üles otsida ning päevavalgele tuua kõige tumedamad saladused. Just sõna „euroskeptikud“ käib ses dokumendis alati EKRE-ga paaris.