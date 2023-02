„I have a dream“. Vaba Lava ootab ideid kuraatoriprogrammi avalikule ideekonkursile

Vaba Lava suunab pilgu Kesk-Euroopa poole, kaasates teatraale Poolast, Tšehhist, Ungarist, Ukrainast. Vaba Lava kahe järgneva hooaja kuraator on Poola lavastaja Jakub Skrzywanek. Kuraatorprogrammi valitud ideedest saavad Vaba Lava oma- või kaasproduktsioonid, mis esietenduvad ajavahemikul september 2023 kuni juuli 2025. Parimaid uuslavastusi on plaanis näidata teatrihuvilistele nii Eestis kui välismaal.

Ajal, mil me ei ole õppinud mineviku vigadest ning olevikku valitsevad vägivald ja hirm tuleviku ees, jääb teha vaid üht – unistada. Julgete tulevikuprojektide algatamine on ehk kõige kasulikum ja südim samm, mida praegu ette võtta. Milline võiks välja näha meie ühiskond, milliseid väärtusi tunnustame oma kogukondades ja millised on meie eesmärgid – kui kujutleme tulevikku, kus neil küsimustel on vastus, peame juba praegu tegutsema hakkama.

Kuraatorprogrammis „I HAVE A DREAM“ on teater ja performance vahendid reaalsuse kujundamiseks ning me kutsume kõiki kunstnikke üles TEGUTSEMA KOHE ühise tuleviku nimel, kus on veel lootust. Ootame projekte, mis püüavad kasutada etenduskunstide vahendeid, et tuua meie, meie publiku ja ehk isegi võõraste (meist erinevate) unistused lavalaudadele. Kutsume osalema peamiselt Eesti ja Kesk-Euroopa (Poola, Tšehhi, Slovakkia, Ukraina ja Valgevene) kunstnikke, ent see reegel ei välista teiste osalust. Meid huvitab eelkõige see, kuidas saame tänapäeval Euroopa ühiskonna reaalsusele vastandudes kasutada teatrit ja lava kui ruumi positiivseteks muutusteks reaalsuses, mis võib kaasa tuua mis tahes muutusi ühiskonnas.

KURAATORI VISIOON

Jakub Skrzywanek (snd. 25.02.1992)