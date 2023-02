Väitluseksperdi hinnang ETV valimisdebatile: võitis Riina Sikkut, kaotas ebakindel Taavi Aas

Saade oli üles ehitatud nii, et esimeses pooles räägiti energia- ja rohepöörde teemadest ning teises laiemast majandus- ja maksupoliitikast. Oli nüüd põhjuseks osalejate väsimus, kompetents, abiliste valikud või miski muu, aga igal juhul kõlas saate alguses hoopis rohkem numbreid ja fakte kui saate teises pooles – sellest on kahju, sest just maksu- ja toetuspoliitilises debatis on lubaduste rahaline mõju kõige olulisem ja valijaile kõige tajutavam.