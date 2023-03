KULTUURIBIIT | Näitleja Jaan Tristan Kolbergi playlist

Eesti muusika- ja teatriakadeemia lavakunstikooli 30. lennu vilistlane Jaan Tristan Kolberg ütleb oma muusikavaliku kohta nii: „Muusika on minu jaoks ürgne väljund ja ma tahan, et see haaraks ning viiks mind kuhugi sellisesse maailma, mis parasjagu tundub õige olevat. See on peaaegu nagu šhuuba, mis tõesti muudab inimese meeleolu. Seepärast on hea muusika suurepärane buuba, millega alustada päeva või kehtestada lõunat“.

Listi tervikuna saab kuulata ka siit.

„Charmaine“ – Lucienne Delyle

„Charmine“ – tõeline Prantsuse klassika. Imeline päeva alguseks. Ilma muredeta hommik. Mis võiks olla parem?

„Fairy Nightsongs“ – autor Gary Stadler, laulab imeline Stephannie

Haldjad on olemas ja lendavad meie ümber! Kes neid ei näe, peaksid lihtsalt avama oma silmad.

„Tuyo“ – Rodrigo Amarante

Hüpe Ladina-Ameerikasse kokaiinimägede vahele. „Tuyo“ on tunnuslaul seriaalist „Narcos“, mis jälgib Colobia suurima narkodiileri Pablo Escobari elu.

„Fly Me To The Moon“ – Frank Sinatra

Kõige sinisem laul maailmas. Frank Sinatra üks kuulsamatest pärlitest.

„To The Garden“ – Dizraeli and the Small Gods

Dizraeli on üks minu lemmikuid artiste. Mul on olnud au temaga koos Londonis õlut juua ja muljetada. „To The Garden“ on väga sõnarikas kunstiteos.

„Banana Pancakes“ – Jack Johnson

Perfektne pühapäeva laul. Sajab õrna vihma, nii et välja ei taha minna, kuid armsamaga banaanipannkooke teha ja nautida nädala viimast päeva – selleks on see laul lihtsalt ideaalne.

„La Obreja“ – Fran & Flora

See on rumeeniakeelne laul Obreja aiast ja ühest mehest. Ma täpselt ei tea, mida ja miks seal räägitakse, aga minu meelest on see väga võimas. Fran & Flora on muide ka Dizraeli üks lemmikuid artiste.

„Reach Out“ – Dizraeli

Veel üks kuldne laul Dizraelilt. Youtube pakub temalt väga häid live esitusi, kuid Spotify-st on võimalik leida kvaliteetselt meisterdatud stuudio versioone, mis on päriselt kuulamiseks palju paremad.

„Insener Garini hüperboloid“ – Vennaskond

Vennaskond on aegade parim bänd!