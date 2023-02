PÄEVA TEEMA | Teele Jõks: peretoetuste rong pole läinud, uus riigikogu saab karjuva ebaõigluse likvideerida

Sügisese rahvaalgatuse „Peretoetused õiglaseks!“ kaasalgatajana ei saa ma kuidagi nõustuda praeguse olukorra kestmajäämisega nagu ka ilmselt paljud lapsevanemad, keda ebaõiglane seadus valusalt riivab. Just praegu, enne riigikogu valimisi, on õige aeg seada sihte, kuidas sellest olukorrast parimal võimalikul moel väljuda. Ei ole mõeldav lihtsalt käsi laiutada ja öelda, et nüüd pole enam midagi parata. Seadust on õigluse seisukohast kritiseeritud kõrgeimal poliitilisel tasandil: seda on teinud nii peaminister Kaja Kallas kui ka president Alar Karis.