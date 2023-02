Vladimir Svet: hoida praegusel ajal kokku teede pealt? Jälle üks taak meie lastele. Tallinn pakub koostööd

Pea iga erakond on oma valimisprogrammis rõhutanud kiirete ja ohutute maanteede ehitamise vajadust. Ometi on ametis oleva valitsuse plaan tagasihoidlikum: tänavu suunatakse maanteedesse 60 miljonit eurot, järgmisel aastal 36 miljonit ja 2025. aastal 33 miljonit eurot. Samal ajal asfalteeritud teede taastusremondiks on sellel aastal ettenähtud 19,5 miljonit, aastaks 2025 väheneb see summa rohkem kui viis korda. Teede rekonstrueerimisele minev raha langeb kahe aastaga sootuks nulli.