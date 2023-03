KULTUURIBIIT | Koreograaf Rauno Zubko playlist

Kaasates teatrikülastajate nutiseadmeid ning võimaldades publikul nende kaudu laval toimuvat mõjutada, loodab lavastaja tuua teatri lähemale noortele, kes muidu teatrisse mineku asemel TikTokis ja muudel sotsiaalmeediaplatvormidel aega veedaksid. Lavastaja sõnul peavad nii kodu kui kool toetama noorte digitaalse kirjaoskuse ja meediapädevuse arendamist, mis aitaks mõista nii veebikäitumise võimalikke tagajärgi kui arendada oskusi identiteediotsingutes navigeerimiseks.

Rauno Zubko ütleb oma muusikavaliku kohta nii: „Minu ametis saab kuulata muusikat kõikides žanrites ja seepärast on ka lemmikuid aastatega kogunenud palju. Siin nimekirjas on lood, mis just kaasaegse tantsulavastuse „kriis.ID“ lavastusprotsessiga on kaasas käinud ja mind kõnetanud.“

Muusikavalikut saab listina kuulata ka siit.

Jonas.f.k „Rockenrollah“

Jonas teeb mõnusa tunnetusega mussi, mida ma soovitan kuulata. „Rockenrollah“ puhul paelub mind see kitarrikäik, mis meenutab The Doorsi aegumatuid lugusid. Jonas on ka lavastuse „kriis.ID“ helikujundaja ja etendaja. Tulge vaatama!

The Doors „Waiting For the Sun“

Rongisõidud Tallinna ja Tartu vahel said täidetud The Doorsi taasavastamisega. Muusikal on võluvõime viia sind ajas tagasi mingisse hetke või perioodi, mis kindla heliteosega seotud. The Doors viib mind tagasi ülikooliaega, kus minu loomise periood alguse sai – siinkohal tervitused kursakaaslastele!

Ata Kak „Obaa Sima“

Lavastuse „kriis.ID“ video- ja valguskunstnik Mikk-Mait Kivi mängis lugu meie lava- ja kostüümikunstnikule Kaia Tunglale, kes omakorda mängis seda mulle. Imelise kiiksuga funk, imelise Ata Kaki poolt, kelle populaarseks saamise lugu on imeliselt inspireeriv. Kuulake ja googeldage!

Dimitri Šostakovitš „Waltz No.2“