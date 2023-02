Joakim Helenius: sanktsioonid pole mingi pettumus. Just lääne karistusmeetmed sunnivad Venemaa alistuma

Usun, et on õiglane öelda, et vähesed inimesed Eestis saavad aru, mis Venemaa majanduses toimub. Kas sanktsioonid ei pidanud viima Venemaa majanduse krahhini? Miks pole seda juhtunud? Kuidas on võimalik, et normaalsed venelased jätkavad tavapärasena näivat elu, selle asemel, et sanktsioonid nende elatustaset märkimisväärselt langetaks? Kui see jätkub, kas nad tõenäoliselt ei jätka Venemaa genotsiidisõja toetamist Ukraina vastu? Kuidas on võimalik, et lääs on teinud nii palju, et kehtestada agressorriigile sanktsioonid, mille tulemus on olnud siiani pettumust valmistav?