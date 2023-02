Vilja Kiisler: kas me siis sellist presidendi vastuvõttu tahtsimegi?

Paljud võib-olla tõesti ei taha kätlemist, aga päris kindel on, et paljud tahavad. Kumbi on rohkem, selle kohast uuringut mul ette näidata ei ole, aga kahtlustan, et seda ei ole ka presidendi kantseleil, kes otsustas kätlemisest endisel kujul – koos külaliste tutvustamisega – loobuda. Ka ei oska ma öelda, kas kõik külalised enda tutvustamist uudisteportaalides ja teleekraanil – mille vahendusel lai avalikkus sündmusest osa saab – soovivad või mitte, aga vaataja poolelt võiksin küll öelda, et külaliste tutvustamisest loobumine on kahetsetav.