MÄLUPANK | Santeri Junttila: kelle oma on „Vene“? Kas Moskva on Vene linn?

Kümned vanavene laenud ühendavad meid, eestlasi, ja teisi läänemeresoomlasi mitte ainult venelaste, vaid ka ukrainlaste ja valgevenelastega. Mõnele sõnale me tänapäeval enam vene vastet ei leia, kuid ukraina keeles on see veel käibel – näiteks eesti „astla“ vaste on ukraina остень, „ahing“.