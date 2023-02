REPORTAAŽ | Keskerakond teab täpselt, mida soliidses eas valija kuulda soovib

„Näe, esimesed juba tulevad!“ osutab Tabasalu raamatukoguhoidja reipalt, kui uurin, kuhu saali Jüri Ratas kahekümne minuti pärast rääkima tuleb. Veedan hetke siiski üksi raamatukogu näitusesaalis mõttega, et kas saan ikka mõne kohaliku memme ka seltsiks, või kujuneb reklaamitud juturing Ratasega kahekõneks. Facebooki üritusele on end osalejaks märkinud kolm inimest, kuid loodan, et rohetav pisike plakat raamatukogu uksel on kohalike huvi rohkem köitnud.