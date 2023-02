„See on minu naabrilaps!“ Mariupoli endised elanikud vaatasid šokis, kuidas Putini paraadil näidati sõjasaagina ukraina lapsi

Nende endised Mariupoli naabrid tundsid jahmatuse ja jälestusega sõduri ümber kogunenud ukraina lapsed ära. Tegu oli samade lastega, kellega koos nad olid alla aasta tagasi keldrites Vene pommide eest varjunud ning nälga ja janu kannatanud, sellal kui Venemaa algatatud pealetung nende linna maatasa tegi. „Värdjalik on see, et need ei ole näitlejad,“ teatas üks neist. „Need on tõesti Mariupoli lapsed.“