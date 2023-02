Vaba Lava programmi kuraator: teatrit tuleb kasutada maailma parandamiseks

Szczecini nüüdisaegse teatri kunstiline juht, mitme auhinnaga pärjatud lavastaja Jakub Skrzywanek on Vaba Lava kuraatoriprogrammi kuraator aastatel 2023–2025. Ettepanek tehti Skrzywanekile eelmisel aastal Narvas, kui rahvusvahelise Vabaduse teatrifestivali raames etendus tema lavastus „Mein Kampf“. Nii nagu „Mein Kampf“ on ka teised tema lavastused poliitiliselt laetud ning süüvivad inimloomusesse. Ka oma kureeritud programmile on Skrzywanek pannud pealkirjaks „I have a dream“ („Mul on üks unistus“ – toim), et leida kohalike kunstnike abiga üles maailm, milles elada soovime. Jakub Skrzywanekiga vestles Kärt Kelder.