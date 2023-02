Toomas Alatalu: maailma kuumimaks kohaks on muutunud Moldova - eriti Moskva jaoks

Saab julgelt kinnitada, et suurvõimude endi ja Ukraina järel on viimastel päevadel kolmas kõige enammainitud koht, mille pärast muretsetakse, Moldova vabariik ja selle valitsus, s.t president Maia Sandu. Faktid - Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi mainis 17. veebruaril Müncheni foorumil esinedes, et Venemaa üritab võimuvahetust Moldovas ja et ta on Ukraina salateenistuste vastava info edastanud Moldova presidendile. Viimane kinnitas seda ja järgnesid ägedad eitused ja ümberlükkamised Moskvast.