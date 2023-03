Raul Rebane: meie teeme valitsust, mitte nemad

Sügisel 70. sünnipäeva tähistav kommunikatsiooniasjatundja, koolitaja ja motivatsioonikõneleja Raul Rebane on nii hõivatud, et kohtumise aega on raske leida. Pole ka ime, sest Rebase suurim hirm on igavus. Ajakirjanikuametist külge jäänud uudishimu hoiab teda uudisvoos ja selle pidevas mõtestamises.