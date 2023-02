See tähendab, et senisest enam hakatakse panustama väljaõppele ja Aafrika riikide sõjaväelaste kohalolu Prantsuse baasides suureneb. „See on ümberkorraldamine, mitte lahkumine,“ rõhutas Macron. Prantsusmaa ei peaks tema sõnul dikteerima Aafrika arenguteed, mistõttu on tarvis uut ja tasakaalustatumat koostööd.