Ekspeditsiooni ja Von Krahli 2019. aastal kolmeks aastaks loodud püsitrupp puhkes oma viimasel tegevusaastal õide. Juhan Ulfsaki lavastus „Melanhoolia“, mis esietendus mullu kevadel, on nomineeritud nii lavastaja-, kunstniku- kui ka parima naispeaosatäitja auhinnale. Ühistrupi töödest on ära märgitud ka „Ainult jõed voolavad vabalt“ (kunstniku ja meeskõrvalosatäitja auhind) ning „Libahunt“ (parim naispeaosatäitja). Ekspeditsiooni ja Kanuti Gildi SAAL-i koostöös valminud „Divide et impera* jaga ja valitse“ kandideerib nii parima lavastuse kui ka etenduskunsti auhinnale.