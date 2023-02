Politsei kuulutas mehe ekslikult surnuks. Leinav pere sai šokeeriva tõe teada matustel

7. veebruari õhtu kulges Svetlana (nimi muudetud, kuid toimetusele teada) ja tema mehe jaoks kodus igati tavaliselt, kuniks politsei neile fonoluku kaudu korterisse helistas. „Meil on üleval naabrid, kes ei saa omavahel hästi läbi. Mõtlesime, et äkki oli kuidagi seotud sellega, et laekus kaebus ja siis tulid kuulama, mis toimub,“ meenutas Svetlana.