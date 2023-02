JUHTKIRI | Kremlil on plaan kõigi naabrite jaoks

Pole kahtlust, et Kremlis on välja töötatud plaanid kõigi naaberriikide oma käpa alla tagasi kiskumiseks. Võime küll arvata, et oleme piisavalt võimekad, et Venemaa Eesti siseasjadesse sekkumine läbi näha ja seda tõrjuda. Aga nagu hiljuti EKRE-le varju heitnud uudised näitavad, ei ole Vene infooperatsioonide mõju lihtne nullida isegi siis, kui arvad end neid läbi nägevat ja nendega mitte kaasa minevat.