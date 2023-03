Presidendiballi kümme parimat ehk Igal kleidil on oma lugu

Kuna iga kleit rääkis oma loo, kõnelevad moeloojad ise, milliste mõtetega nad erakordsed kleidid erakordsetele naistele lõid. Kõiki kümmet kleiti ühendab üks: kliendid usaldasid disainerit täiel määral. Tundub, et just usaldus on üks ideaalse vastuvõtukleidi valemeid. Teisi valemeid avavad moeloojad ise.