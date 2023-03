Ent paljudel naistel ei ole rinnapiima piisavalt või lõpeb piim juba siis, kui beebi on mõnekuune. Sel juhul on poeriiulilt võetav piimasegu sõna otseses mõttes beebi elupäästja. Tallinna tehnikaülikooli keemia ja biotehnoloogia instituudi doktorant-nooremteadur Annette Miller tegutseb praegu laboris selle nimel, et tulevikus oleks piimasegu beebile sama kasulik kui emapiim.