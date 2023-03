Põhimõtteliselt on iga Vene raketirünnak või miinipilduja tulelöök hilisem demineerimisjuhtum. Selliseid juhtumeid on kogunenud praeguseks juba miljoneid. Samuti on sõja käigus mõlemad sõdivad pooled paigaldanud Ukraina territooriumile sadu tuhandeid miine.