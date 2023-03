PÄEVA TEEMA | Hendrik Agur: koolikatsed ei ole eetilised. Jätame kooli staatuse mängud ära

Ratsionaalselt võttes on teste tegevate koolide mõistes see tõhus meetod leida hetkel katseteks ettevalmistatud laste seast teravamad pliiatsid (hetkeseisus parimasse „vormi“ viidud). Pikas plaanis ei ole see eetiline ega sobilik, sest laps on pidevas arengus ning tema võimed võivad avalduda ka hiljem ning tihti nii juhtubki.