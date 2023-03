Joakim Helenius: majanduslanguse jahmatav protsent räägib ühest – eksporti toetamata ootavad meid väga halvad ajad

Eesti SKP langes eelmisel aastal 1,3%, mille põhjuseks oli viimase kvartali hiiglaslik 4,1% langus. See on üks järsemaid sisemajanduse kogutoodangu languseid Euroopas ja tegelikult ka kogu maailmas. Kui mures me peaksime olema? Mida saame teha, et seda enam ei juhtuks?