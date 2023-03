12-aastane Vene tüdruk joonistas tunnis sõjavastaseid pilte. Karistuseks pandi isa vangi ja tütar lastekodusse

Tula oblastis peeti kinni mees, kelle tütre joonistusõpetaja kaebas tema sõjavastaste vaadete peale. „Pahategu“ uurides selgus, et isa on sotsiaalmeedias samuti sõjavastaseid avaldusi postitanud. Praeguseks arreteeritud meest ähvardab kuni kolmeaastane vangistus. Kuna ta on last üksi kasvatanud, võidakse tütar täisealiseks saamiseni lastekodusse panna.