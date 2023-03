Uued andmed üledoosisurmade kohta. Hobusetuimasti tapab edasi

Tegelikult nõudsid uued sünteetilised opioidid nitaseenid veelgi rohkem elusid. Jaanuari lõpus ei olnud terviseametis veel valmis kõigi 2022. aastal üledoosi tõttu surnute toksikoloogilised analüüsid. Nüüdseks on teada, et nitaseenid ja neisse segatav ksülasiin võtsid mullu kaks elu rohkem, kui seni teati.

„Detsembri seisule sarnaselt on kaks juhtu sünteetilise opioidi ja ksülasiiniga,“ lisas ta. Ksülasiin on lihtsalt öeldes hobusetuimasti. See on veterinaarravim, mis lõõgastab hobuste lihaseid ja mõjub neile valuvaigistina, aga inimestele mõeldud narkokokteilis on väga vastik lisand. Uimastikaupmehed lisavad seda kiire poolestusajaga fentanüülidele ja nitaseenidele, et nende toime meenutaks heroiini kauakestvat joovet.