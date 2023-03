Absurdne tsensuur või ajakohased muudatused? Roald Dahli teoste nudimine tekitas teravat pahameelt

Paari nädala eest vahendas The Guardian, et kirjastaja Puffin on otsustanud Briti lastekirjaniku Roald Dahli (1916–1990) teosed ümber kirjutada, et eemaldada väljendid, mida võib pidada solvavaks. Dahli raamatute keelekasutuse ja sisu muutmine tekitas avalikkuses teravat pahameelt ning kuigi kirjastus on lubanud pärast lugejate proteste teha kättesaadavaks ka originaaltekstid – et jätta lugejatele „vabadus valida, millist versiooni nad eelistavad“, jäävad lastele mõeldud audioraamatud siiski muudetuks.