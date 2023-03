Istun autosse, panen käima raadio ja esimene, mida kuulen, on Kaja Kallase valimisklipp, milles ta räägib, et nende valimiste teema number üks on julgeolek. No ei ole. Sel lihtsal põhjusel, et julgeoleku osas valitseb enamuse erakondade vahel enneolematult tugev konsensus. Sellest, millest sõltub meie inimeste käekäik, on juttu aga hoopis vähem. Ometi on siin kõige suuremad erinevused erakondade vahel.