Ignar Fjuk: kas tõesti on eesmärk, et miski ei muutuks?

Proovisin selle asetada 1992. aasta riigikogu valimiste konteksti, mille tulemusel astus ametisse Mart Laari esimene valitsus. Ühelgi selle valitsuse liikmel polnud varasemat valitsemise kogemust, seevastu oli see valitsus edumeelne, ambitsioonikas ja selgete eesmärkidega. Seni on iga uue valitsusega läbi kolme aastakümne astunud poliitikasse üha uusi ja uusi inimesi, kes kõik on alustanud just kui nullist, aga ometi saanud enamasti hakkama. See on demokraatliku riigi suur eelis ja ainus viis jätkata edumeelse ja konkurentsivõimelisena.