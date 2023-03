FAKTIKONTROLL | Kas Jürgen Ligil on õigus, et Ungaris on hinnad viimase viie kuuga tõusnud 10,3% ning riik on seega euroala inflatsiooni liider?

„Väike spikker neile, kelle meelest riigi ülesanne on „hinnad alla saada“. Ungari on hindadega trikitanud, inflatsiooni laenuga kinni maksta püüdnud ja on nüüd inflatsiooni liider. Üle 25%, pizzaindeks 45%.

Kontrollime, kas Ligil on õigus, et Ungaris on hinnad viimase viie kuuga tõusnud 10,3% ning riik on tõusnud euroala inflatsiooni liidriks.