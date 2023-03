Kalev Kallemets: teha Eesti tuumajaam Soome või Leetu? See on sama teostatav kui pakasest soojust ja pimedusest valgust toota

Jaanuarikuu oli Euroopas ja ka Eestis 2 kraadi viimase 30 aasta keskmisest soojem. See on loomulikult leevendus energiakriisi ajal, kuid trendijooni tulevikku lükates näeme ilmselgelt, et Tartu ja teiste suusamaratonide tulevik on vesine. Suviste põudade, võimsamate tormide ja ilmastikuäärmuste kahjud on ulatuslikud ning lähimateks sajanditeks pöördumatud. Kui vaadata Saksamaa, Hiina ja India kivisöepõletuse kasvu, on nüüdseks ilmne, et globaalse keskmise temperatuuri tõusu ei suudeta 2050. aastaks piirata 1,5 ega 2 kraadi juures. Miljonitele inimestele ja loomadele tähendab see surma. Euroopa kultuurile ei ole kohane sellesse vastutustundetult suhtuda.