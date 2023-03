Tõnis Saarts: tagasi on Eesti demokraatiale tuttav olukord, nii oli ka aastatel 1999 – 2016

EKRE on seni sammunud võidult võidule, kuid demokraatias peab oskama ka väärikalt kaotada. Ükskõik, mil viisil erakond ka e-valimiste tulemusi kahtluse alla paneks, siis erakonna juhid teavad suurepäraselt, et kampaanias mindi üsna suurtele riskidele (näiteks rõhumine toimetulekule, majanduse ja energiapoliitikale, mis pole seni olnud EKRE tuumikteemad) ja nüüd oli näha, et need riskid ennast täiel määral ei õigustanud.