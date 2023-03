PÄEVA TEEMA | Lauri Leppik: paistab, et EKRE vanemaealised valijad lihtsalt ei oska nii hästi arvutit kasutada

Kui valimistulemusi on käsitletud olulise liberaalse pöördena, siis valijaskonnas toimunud väärtusnihe paistab siiski vaid osalise seletusena. Tulemusi saaks tõlgendada ka nii, et tigeduse sotsiaalne baas ei ole ühiskonnas siiski nii suur kui seda ühe erakonna esindajate ja toetajate häälekuse järgi võiks arvata. Ühtlasi tähendab see, et seni kuni rahvuskonservatiivsus seob ennast kurja ja tigeda rahulolematusega, on tegemist bioloogiast tuntud ennastpiirava süsteemiga – ehk süsteemiga, mille tegevus piirab tema kasvu võimalusi.