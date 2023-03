Difteeria on jõudnud meie ukse taha, ent Eesti elanike vaktsineeritus on kolinal kukkunud

Läti teatas möödunud kolmapäeval, et riigis avastati difteeriasse nakatanu. Eestis ei ole difteeriasse nakatanutest olnud kuulda 2001. aastast. Lätis seevastu on haigusjuhte olnud tihemini, viimati 2019. aastal.

Ka perearst dr Ruth Kalda märkis, et Lätis ei ole difteeriajuhtum midagi ülimalt erakordset, sest seal on neid aastate jooksul ikka avastatud, samamoodi Venemaal. Ometi ei ole nakkus Eestisse levinud. „See aga ei välista võimalust, et Lätist jõuab siia mõni juhtum,“ tõdes Kalda. „Kui vaatame seda, et vaktsineerituse hõlmatus tasapisi langeb, siis šanss [haiguse siia jõudmiseks] on olemas.“