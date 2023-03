Tallinna kesklinna Bullerby. Kolme naabermaja teetüli lõppes riigikohtus

„Arvata oli, et asi niimoodi lõppeb. Juurast ma ikka natuke midagi tean, olen mitukümmend aastat maksuõigust õpetanud,“ ütleb kauaaegne õppejõud ja Luha 28 elanik Paul Tammert rahulolevalt. Riigikohus tegi äsja otsuse, et Luha 28 kortermajal on täielik õigus naabermaja kotti tõmmata, nii et sealsetele parkimiskohtadele enam autoga üldse ligi ei pääsegi. Naabrite parklas laiubki segamatu lumeväli ja nii juba kolmandat talve.