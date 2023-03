See, et minul on võimalus käia tööl, omandada haridust ja kõrgharidust ning teha palju muud, on meie „esiemade“ raske vaeva tulemus. Kasvas ju naistepäev välja protestilainetest, millega naisõiguslased ebaõiglaste töötingimuste vastu häält tegid. Nende töö on nüüdseks andnud viljaka pinna, millest on välja kasvanud paljud edukad naispoliitikud, naisteadlased, naisarstid, naisõpetajad jne.