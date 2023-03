Erakonnad kulutasid parlamenti saamiseks sotsiaalmeediareklaamidele sadu tuhandeid eurosid

Paar nädalat enne valimisi oli võimatu telerist midagi vaadata, ilma et reklaamipausi ajal poleks ühe ja teise erakonna esindajad vaataja tähelepanu eest võidelnud. Erakonnad ei ütle, kui palju nad tavareklaamile kulutasid, aga sotsiaalmeedia puhul on info kõigile näha. Viimase kolme kuu jooksul kulutasid Eesti erakonnad enda partei või kandidaadi reklaamimiseks vähemalt 367 500 eurot. Tõeline summa on pisut suuremgi, sest Facebooki ja Instagrami emafirma Meta ei avalda alla sajaeuroseid reklaamikulusid.