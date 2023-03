Lavastaja Eili Neuhaus: pisikene Putin ei suuda vene suurkujusid vähem väärtuslikuks muuta

4. märtsil esietendunud „Süüta süüdlased“ on järjekorras juba kolmas Aleksandr Ostrovski näidend, mida Neuhaus lavastab. 30 aasta jooksul on ta lavale toonud arvukalt teisigi vene näitekirjanikke. Neuhaus rääkis vene repertuaari lavastamisest ajal, mil rahvuslik lõhe on suurenenud. Tema sõnul on poliitikud integratsioonist pikalt ilusat juttu rääkinud, kuid arengut pole näha.