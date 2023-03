„Kui elan võiduni, siis tulen Eestit vaatama!“ Raudne Isa kaitseb Bahmutit

„Sõda kestab veel kaua. Ilmselt võtavad venelased 2023. aasta lõpus pausi, et oma varusid taastada,“ oletab luuletaja ja kirjastuse omanik Dmõtro Savtšenko.

Viimase aasta jooksul on paljud ukrainlased pidanud jätma oma igapäevatöö, et asuda võitlusse Ukrainasse tunginud vaenlasega. Ukraina luuletaja, kirjastuse Zaliznõi Tato (Raudne Isa) asutaja ja omanik Dmõtro Savtšenko jättis tegevuse kirjastajana ning võitleb sõja esimestest päevadest rindel, et Ukrainat kaitsta. Praegu võitleb Dmõtro Bahmutis koos legendaarse vabatahtlike üksusega Vovkõ Da Vinci (Da Vinci Hundid). Üksus sai nime selle komandöri, ukraina sõjaväelase Dmõtro Kotsjubailo hüüdnime Da Vinci järgi.