JUHTKIRI | Ida-Virumaa vajab „silda“ Toompeale

Näeme, et osa Eesti venekeelsetest elanikest on endiselt Putini-meelsed või Toompea poliitika peale pahased (või mõlemat) ning on valmis sellest ka valimistel sedelite abil aktiivselt märku andma. Äsjane valimistulemus on vaid jäämäe veepealne osa – lisanduvad mittekodanikud, kes teatavasti riigikogu valida ei saa, ja inimesed, kes valima ei läinud.