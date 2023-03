Oudekki Loone: vasakpartei kõrge tulemus oli tegelikult valimiste üks helgemaid momente

Majanduskriis süveneb, euribor tõuseb, inimesed hakkavad kodudest ilma jääma mitte ainult valitsuse tahtel, kuna kodud jäävad kaitseväepolügoonile ette, vaid valitsuse tegematajätmiste tõttu, kuna keskpanga intressitõusudest tingitud makseraskused on liberaalse majandusdogma kohaselt inimeste enda mure. See on olnud enamuse valik, ülejäänutel jääb vaid üle ennast oma kodu külge aheldada (või nende puude külge, mida „rohepöörde“ sildi all pelletiteks pigistatakse).