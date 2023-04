Uimastid vedelevad tänaval, küsi ainult. Narkosurmad sagenevad

Temagi toob näiteks vendade Kärbergide tabamise, tänu millele vähenes narkosurmade arv alla 30 juhtumini aastas. „Aga tarvitajaid ja sõltlasi on ning ilmselt pole ka sotsiaalvaldkond neid inimesi suutnud sõltuvusest terveks ravida. Terveks saab sõltlast ravida muidugi ainult siis, kui ta seda ise tahab. Nii kui Eesti turule tekib uus pakkumine, on kohe olemas ka tarvitajad. Me oleme nagu mingis rattas,“ tõdeb Leis.

Narkosurmad vähenesid pärast 2017. aastat, kui keskkriminaalpolitsei pidas kinni eri narkojõukude ninamehed vennad Kärbergid ja Juri Vorobei. Pole ka imestada, sest kui näiteks Kärbergid teolt tabati, sai politsei kätte üle kolme kilogrammi fentanüüli. See on suurim kogus, mis on Eestist korraga leitud. Menetluse käigus saadi kätte veel aineid – kokku üle kümne kilo. Kuid loodus tühja kohta ei salli ja turule on tulnud kõvasti kangem sünteetiliste opioidide, nitaseenide ainerühm.

„Jah, ainetest on tänavatel tagasi fentanüülid ja üha enam levivad Eestis uued ohtlikud sünteetilised opioidid. Seetõttu on narkosurmad tõusuteel,“ tõdeb riigiprokurör Raigo Aas. Just tema ülesanne on pidada silmas Eesti narkokuritegevuse ja organiseeritud kuritegevuse suurt pilti ning viia mõjukamad kurjategijad kohtu ette.

Eks pakutakse ikka sinna, kus on näha turgu ja nõudlust, sõltlasi. „Meie võime teha maailma parimat tööd, aga kui muu pool järele ei tule, siis ainult politseiga seda probleemi ei lahenda. Kurjategijate karistamine ja vara konfiskeerimine on mõjus heidutus, kuid narkokuritegevus jätkub, kuni keelatud ainete järele on nõudlust,“ nendib Raigo Aas.

Narkootikumide puhul räägime piirideta Euroopast. Pakid tulevad kolmandatest riikidest. Hiinast saabuvate pakkide kogus – mitte ainult narkootikumid, vaid kõik pakid kokku – on kahe-kolmekordistunud. „Mõnda keemilist ühendit on aga vaja tuua ainult seitse või kümme grammi. See deklareeritakse mingisuguse teise keemilise ühendi nime all, ja kui toll ka aine kätte saab, siis ei pruugi laborgi aru saada, missuguse keemilise ühendiga on tegemist, sest võrdlusaineid veel pole. Need on Aasia „keemiakombinaadid“, kust algaine tuleb,“ selgitab Leis.

Ja sellest kümnest grammist saab teha juba kilo ainet, mis niidab sõltlased jalust.

Narkotööstus ei ole professionaalne ja seal ei hoolita ohutusnõuetest. Ained segatakse põlve otsas kokku. Ago Leis

„Aga me ei räägi, et seda saadetakse otse Eestisse,“ rõhutab Leis. „Me räägime, et see võib saabuda lähiriikidesse või Kesk-Euroopasse, kus see kokku segatakse, ja sealt jõuab aine Eestisse.“

Kui asjaarmastajast narkosmugeldaja otsustab ainet näiteks kohviveskis segada, võivad ainesse jääda kangemad osakesed, mis põhjustavad tarvitaja surma. „Narkotööstus ei ole professionaalne ja seal ei hoolita ohutusnõuetest. Ained segatakse põlve otsas kokku ja tarvitaja tegelikult ei tea, mida ta võtab,“ märgib Leis.

Nitaseenidest peetakse praegu kõige ohtlikumaks protonitaseeni, mis Eesti kohtuekspertiisi instituudi hinnangul põhjustabki enim surmi, mullu nt 22.