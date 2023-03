NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: Pahura vanapoisi saatus

EKRE ongi just selline ebameeldiv sugulane. Pidevalt solvunud, pidevalt näost lapiline. See on põhjus, miks enamik valijaist pole iialgi nõus nende poolt hääletama. Ja see on põhjus, miks hoolimata sellest, et ehkki 17 kohta riigikogus pole ju tegelikult üldse halb tulemus, ei soovi teised erakonnad nendega tegemist teha.