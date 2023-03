ANALÜÜS | Heldeke, miljard vaja kärpida!? Rahu, suured arvud on ka suurelt petlikud

Väga vähese kogemusega rahandusminister Annely Akkermann oli jõudnud juba enne esimest kohtumist välja hõigata, et midagi head pole oodata, sest eelarve seis on nutune. Tulevat kärpima hakata. Hirmsad arvud: nelja aastaga on vaja kokku hoida 750 miljonit eurot. Kui miskit halvemaks muutub, ähvardab ehk juba miljard...