Mark Gerassimenko: keskerakondlased, palun lubage Jüri Ratasel juhina jätkata!

Kui Keskerakonda juhiks Mihhail Kõlvart või Yana Toom, poleks järjekordsed skandaalid partei selge venemeelsuse tõttu kaugel. Mis on Aivo Petersonil ja Mihhail Stalnuhhinil keelel, see on Yana Toomil ja Mihhail Kõlvartil meeles.