EPL GRUUSIAS | Siinsed noored on valmis surema Euroopa Liidu lippude all

„Euroopa!“ „Gruusia!“ „Ei russifitseerimisele!“ Paarkümmend tuhat skandeerivat ja vilistavat inimest on jõud, mida tunned. Kõrv püüab isegi kohalikku keelt oskamata kinni märksõnad, mis on vallandanud ühed viimaste aastate suurimad protestid valitsuse vastu. Oraatorite hääled on kähedad, sõnad paiskuvad otsekui kuulipildujatest. See siin pole mingi „Eesti matus“.