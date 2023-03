KOLUMN | Janek Mäggi: Eesti rahvas, unusta palgatõusud, toetused ja mugav elu ning hakka tööle!

Sellel aastal on kaitsekulutused jõudnud miljardi euroni. Kui kaitsekulutused tõmmata nulli, on miljard koos ning eelarvetasakaal saavutatud. See on kiire ja tõhus viis seepärast, et ükski õpetaja ei küsi, kus on minu 3000 eurot kuus ning ükski teater ei kärgi, miks tühjale saalile mängimise eest raha ei saa.